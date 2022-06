Piscinas modernas: 10 modelos fantásticos

Este é mais um exemplo que nos deixa imediatamente rendidos pelas cores. O contraste do quente e do frio é simplesmente fabuloso. Uma piscina mais ao comprido surge numa das extremidades da casa e faz com que o enquadramento e ponto de vista que temos seja digno de um quadro realista, é de facto um deleite para os nossos olhos. Também diferente nesta casa são as ripas de madeira que surgem num dos seus lados, criando uma espécie de plataforma, onde podemos apanhar banhos de sol.