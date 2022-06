Como criar o apartamento perfeito em apenas 40m2

O quarto abria diretamente para a sala com uma porta convencional e era desejo dos proprietários que o quarto continuasse independente para manter a privacidade. A solução foi transformar metade da parede entre o quarto e a sala num grande painel de correr, mantendo a localização da porta original do quarto. Esta solução permite manter o desejo do cliente de privacidade ou optar por uma experiência de open space, que serve particularmente bem a área diminuta do apartamento, segundo a sua inclinação no momento.