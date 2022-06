Objectos com acabamentos brilhantes

Os cestos já não são apenas de palha e já não servem apenas para guardar legumes e vegetais. Nos dias de hoje vêem-se cestos, caixas, latas, colocados de forma descontraída bem à vista, servindo de arrumação ou armazenamento a têxteis, acessórios ou ainda para frutas e pão. Dependendo sempre do formato e do tamanho. Os da imagem foram estrategicamente colocados sob uma prateleira num closet, para colocar lenços, écharpes e acessórios de pouco peso. O acabamento, mais uma vez, é reluzente e este é da cor do ouro.