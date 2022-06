O verde aplicado nos interiores!

As cores desempenham um papel importante ao completar os interiores de uma casa. Basicamente as cores são utilizadas como um revestimento final, o que cria personalidade ao espaço. Aos poucos as pessoas já se vão apercebendo da importância e dos significados de cada cor no design de interiores. A cor aplicada serve também para aumentar o apelo estético de uma divisão, além de que representam o seu gosto pessoal e personalidade.

Na imagem vemos uma de estar com zona de refeições. A mesa é de madeira e tem acabamento natural e as cadeiras de vários tons de verde completam o quadro com facilidade. Estas cadeiras combinam com a paisagem verde do exterior e ainda com a planta estrategicamente colocada no chão. O ambiente fica calmo e é associado à cor da natureza e às preocupações ecológicas e ambientais.