Formas originais de decorar com preto !

Um pormenor interessante e inesperado, perfeito para quem quer incorporar o preto na decoração, mas não sabe por onde começar – comece pelo chão! Se quiser ir um pouco mais longe, combine a cor do chão com mais superfícies pintadas da mesma cor, como as portas do armário e a estrutura de cama.

Dê assim, as boas vindas à modernidade e a um ar clássico dentro do espaço que é exclusivamente dedicado ao repouso. Por isso, não é de estranhar, que em galas ou em festas onde o glamour é necessário, as pessoas apareçam vestidas de preto transmitindo assim, um sinal de classe.