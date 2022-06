Homify 360º – moradia no sul da Alemanha

Vamos começar a viagem pelo andar mais próximo do céu. É aqui que se localiza o quarto e a casa de banho. Nesta perspectiva consegue-se ver do lado direito ao fundo a casa do banho, do lado esquerdo armários de arrumação, e ao centro, atrás da parede fica a cama, que mais tarde irá perceber como. As duas portas de madeira que se vêm são de correr e são elas que fecham a divisão.

O projecto é muito simples, existe uma escada central que o liga entre andares. No piso onde nos encontramos a área é dividida em duas partes iguais, num dos lados fica a descrição que coloquei em cima, do outro é apenas uma sala ampla, um sala de estar.