Como receber as visitas de forma inesperada: dicas a reter!

Está na sua casa e este é o espaço do seu cão, por isso não o afaste das visitas. Para além de ser confuso para o animal ficar preso com o dono em casa, o leitor não estará completamente à vontade com as visitas sabendo que o seu cão está condicionado. Das duas uma: ou as visitas não têm medo e estão à vontade com o animal ou então opte por se vestir e saia com as visitas, para que o animal não se sinta triste, confuso ou revoltado nem ganhe aversão às próximas visitas!