Moderna e elegante: esta casa vai encantá-lo!

A sala de estar com os seus delicados tons pastel e decoração cuidadosamente escolhida, tem uma aura particularmente elegante. A área é ampla e permite que as paredes brancas sirvam como pano de fundo para as peças de arte. O grande sofá cinza equipado com almofadas de diferentes cores e padrões. A mesa de centro, com o seu tampo em vidro, conta com uma forma interessante que sobressai sobre a carpete de pêlo comprido.