Renove a sua casa de banho com banheira ou poliban sem gastar muito!

Uma casa de banho deve ser bonita. Se está em fase de remodelação ou de construção, espreita as propostas de casa de banho que lhe deixamos. Não vai resistir, certamente!

A indecisão pode estar em escolher a banheira ou o poliban. É aqui que a palavra planear faz todo o sentido. Há quem tenha uma área grande e opte por poliban. Escolha o que realmente faz sentido para as suas necessidades do dia-a-dia. Se tem uma área pequena, a opção por poliban poderá ser a mais acertada.

Depois de ver as próximas imagens, possivelmente as dúvidas irão desaparecer. E se a ideia é mudar apenas a zona de banho, o investimento não é assim tão elevado. Acredite que as banheiras ou polibans da homify são de sonho!