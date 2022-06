Rústica e moderna: esta casa vai encantá-lo!

Esta área de convívio não podia ser mais acolhedora: tem mesas e cadeiras suficientes para acomodar confortavelmente as pessoas, ventoinhas no tecto para refrescar os proprietários nas noites mais quentes e húmidas e uma excelente iluminação, tanto no interior, como no exterior. A paleta de cores neutras permite que o tijolo vermelho e a madeira se destaquem no conjunto.