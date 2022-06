6 jardins para a entrada da sua casa: pequenos e bonitos

Combinar plantas com pedras é ideal para espaços com pouca luz onde queremos controlar a humidade. Fazer as cores contrastar pode resultar num jardim como este no qual o branco é a tela de fundo para o verde da vegetação. Para construir uma área semelhante, é bom contar com profissionais especializados, pois a colocação da gravilha e do material vegetal deve fazer-se com cuidado para garantir o futuro das espécies. Para além disso, são importantes os trabalhos de impermeabilização e de drenagem para garantir um correcto funcionamento das águas.