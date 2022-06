Moradia tradicional com conforto contemporâneo

A construção segue as linhas fundamentais dos espaços que a envolvem, tanto ao nível do espaço livre, como ao nível das cérceas e alturas. Sendo assim, as áreas distribuem-se ao longo de dois pisos, reservando o piso térreo para as divisões de caráter mais social e o primeiro piso para os espaços que pressupõem um maior grau de intimidade. A aparência exterior da habitação é marcada pela cobertura em telha e pelo tom de azul de caráter tradicional. As paredes da fachada principal são interrompidas por um conjunto de vãos que, apesar da sua heterogeneidade de formas e tamanhos, equilibram-se através do posicionamento e alinhamento dos seus eixos fundamentais.