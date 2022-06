Jardins modernos: ideias a ter em conta!

Gostamos deles… Não há como negar, se sonhamos com a tal casa, ambicionamos logo a seguir o jardim ideal, é o conjunto que olhamos, se o jardim for esquecido, a habitação perderá esplendor e valor. É sempre bom ver imagens inspiradoras, antes de pormos mão à obra ou precipitarmo-nos com qualquer compra. Veja e leia o melhor que temos aqui para si, partilhamos diariamente consigo fotografias, projetos, peças, entre muitos outros para vos ajudar a escolher e encontrar o seu gosto e estilo.

O jardim precisa de alguns cuidados e alguns elementos básicos, mas de facto é variável de pessoa para pessoa, de gosto para gosto, de estilo para estilo e de casa para casa. Poderá colocar muito ou poucas flores, mesa de jardim para refeição ou um sofá para se estar, ou talvez os dois, poderá optar por uma piscina ou não. Escolher um jardim com estilo moderno ou japonês, poderá colocar lanternas ou candeeiros, enfim… são muitas as soluções. Vejas tantas e quantas fotos de jardins para vos ajudar a escolher, ponha de lado as que preferir, e no fim, é só juntá-las todas e a partir daí criar o seu maravilhoso jardim.

Por hoje, veja as nossos fotos de jardins, são todas sumptuosas, mas uma ou mais são de certeza a sua cara! Ora espreite!