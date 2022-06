10 ideias para estantes modulares: ideais para casas modernas

Somos pessoas activas e os nossos móveis devem reflectir isso. Hoje em dia, encontra-se disponível no mercado mobiliário com um ar mais dinâmico, divertido e criativo que nos permite armazenar o que pretendemos, mas também mostrar que acompanhamos as tendências.

Neste livro de ideias, trazemos-lhe dez sugestões de estantes modulares originais e funcionais que emprestam muito estilo às divisões onde se inserem.

Lembre-se: modular significa repetir muitas unidades iguais de um mesmo elemento (neste caso, uma estante) e fazer uma composição maior e mais funcional que se adapte a circunstâncias específicas. Os exemplos que verá na continuação vão inspirá-lo a usar móveis modulares.