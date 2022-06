O poder do Cor de rosa nos interiores!

Sim, a imagem é de um consultório médico (dentista). É original e nada banal, já que não é habitual esta cor ser associada à saúde. O rosa escolhido é forte e assemelha-se ao fúcsia ou magenta. As formas e a quantidade de cor deixam o ambiente com um aspecto diferente do normal, mas repare como o branco se une ao rosa tornando o espaço contido e feminino. Dependendo do gosto pessoal, isto poderá ser o exemplo de um constaste equilibrado e harmonioso ou não.