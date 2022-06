A Primavera vem aí!

Que tal usar os teares que tem em casa e que já nada faz com eles para os cobrir com tecidos giros e coloridos que façam lembrar a Primavera. Colocados numa parede, com diversos tamanhos e cores o efeito pode mesmo ser surpreendente! Uma económica e fácil ideia para pôr em prática se tem jeito para trabalhos manuais de DIY (do it yourself. Pode ser um acessório de decoração numa parede da sala ou num quarto, atreva-se!