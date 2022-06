Apartamento com 8 ideias que o inspirarão a modernizar o seu

O apartamento tem um ambiente ligeiro e luminoso. Preponderam os espaços abertos, as paredes brancas e os móveis em cores claras. A sala em forma de ’L’ permite que se aproveitem ao máximo as dimensões da área. Também podemos ver que o piso de madeira clara se estende para a escada, gerando continuidade, o que ajuda a fazer com que os ambientes pareçam mais amplos. Um conjunto muito acolhedor, sensação para a qual contribuem os candeeiros escolhidos.