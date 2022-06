10 razões pelas quais manter a casa arrumada pode mudar a nossa vida

As tarefas domésticas podem não nos deixar com o corpo mais tonificado do mundo, mas, pelo menos, contribuem para uma vida menos sedentária, pois exigem movimento e acção.

O que fazer? Ao submeter o nosso corpo a um movimento constante por mais de dez minutos, faremos com que os músculos mais importantes se exercitem e as articulações se familiarizem com o movimento, o que é vital, sobretudo para pessoas com mais de 40 anos.