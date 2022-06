13 imagens 3D que deve ver antes de desenhar a sua casa ideal

As imagens em 3D de projectos de vivendas, são um apoio excelente para se ficar a conhecer alguns detalhes que poderá incorporar no desenho da sua casa. Possivelmente, ao observar com atenção as plantas e os desenhos tridimensionais irá chamar-lhe a atenção o desenho particular de uma cozinha, de uma casa de banho ou a disposição de alguma varanda ou terraço.

Nas 15 imagens seguintes terá ao seu alcance muitas ideias que deverá guardar nos seus favoritos ou num novo livro de ideias, para assim, juntamente com a sua família estudar como gostaria de construir a sua casa de sonho. Guarde toda a informação que gostar, pois na altura de falar com um arquitecto, essas mesmas imagens serão o inicio de tudo. Ele perceberá que tipo de casa procura, que estilo e com que características especiais. Quanto mais informação melhor!