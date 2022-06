Construção de casa moderna e de dois pisos: veja o resultado

Hoje, trazemos-lhe um livro de ideias no qual se pode observar a construção de uma casa de dois pisos, desde o seu esqueleto até aos acabamentos. A moradia tem dois pisos que integram dois quartos, duas casas de banho e meia, uma cozinha e uma sala. Também conta com um pequeno pátio traseiro, assim como com um espaço para estacionar o automóvel. Trata-se de um projecto simples, mas eficiente. Os responsáveis são os arquitectos do gabinete Grupo Puente. Vamos ver a casa?