Homify 360º – Casa de Sambade

O edifício instala-se na paisagem como um prisma rectangular longo que se abre ao centro. As paredes de betão acompanham as variações suaves da topografia. A simplicidade volumétrica, desejada pelo cliente, dá o mote para o projecto e o novo habitante do lugar é agora, um dos socalcos do terreno perfeitamente equilibrado. O edifício apresenta em primeiro lugar contraste com a aparência aberta e suave sobre a paisagem, e outro, respondem com sua textura crua para a natureza orgânica exterior.