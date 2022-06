Sabe como planear uma cozinha rústica?

Seguindo, ainda, o mote do passado misturado com o presente que é como quem diz, da rusticidade misturada com a modernidade, não podíamos deixar de destacar esta composição de mesa e cadeiras. A mesa assume claramente o estilo rústico. É sólida, robusta e exibe orgulhosamente as imperfeições da madeira e as suas nuances naturais. Para além disso, o seu comprimento sugere uma situação familiar onde cabe sempre mais um. Tem, por isso, o sentimento característico da casa de aldeia. Porém, a mesa encontra-se ladeada por coloridas cadeiras de design que propiciam ao ambiente alegria e jovialidade. A mesma que pauta os tais almoços entre o pai, a mãe, os avós, este e aquele. Assim, se o estilo rústico o encanta, mas quer dar-lhe um novo significado, por que não apostar num conjunto de mesa e cadeiras contrastantes que se constituam o principal ponto de interesse no seu espaço? Lembre-se que a madeira, de tão bonita e tradicional, é a perfeita desculpa para brincar com outras cores e formas. Não há material mais versátil do que ela.