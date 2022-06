Feng Shui: siga esta filosofia ancestral para decorar o quarto

As cores podem emanar energia yin ou yang chi. A primeira é a energia feminina e a segunda a masculina. O ideal é criar um equilíbrio entre ambas. Ainda assim, alguns praticantes de Feng Shui acreditam que o quarto deve ter mais energia yin do que yang chi para convidar ao descanso. A energia yin, ligada à mulher, é associada ao amor, cuidado e tranquilidade. Já a segunda é uma energia mais enérgica e excitante.

Para que tenha alguma ideia, deixamos-lhe aqui algumas cores e respectivos significados de acordo com o Feng Shui. O preto, o azul, o azul petróleo e o cinzento comunicam uma energia pacífica propícia ao descanso; o castanho é a cor da energia da terra; o verde é a cor da frescura, da vida e da renovação; o amarelo é a cor do sol, vibrante e alegre; o roxo e o vermelho são as cores da sensualidade, da força e da paixão; o cor-de-rosa, o cor-de-laranja e o tom pêssego são as cores da criatividade; o branco, o dourado e o malva difundem amor; o prateado e o acobreado são cores activas, boas para casais que estão a tentar ter filhos.

O propósito do Feng Shui nos quartos é promover uma boa circulação de energia para um sono tranquilo, e para uma vida romântica saudável. As cores mais utilizadas vão desde o pálido branco ao rico castanho chocolate. Todas as cores entre este leque funcionarão bem no seu quarto.