7 dicas para poupar dinheiro ao construir a casa

Para o projecto, nada melhor do que contar com a ajuda de um arquitecto. Um projecto bem executado evita custos desnecessários e adaptar-se-á na perfeição às necessidades da sua família. Um arquitecto pode fazer recomendações muito oportunas para que a sua casa funcione com o máximo de rendimento possível por metro quadrado.

Evite mudanças significativas no projecto ao longo da construção. Defina todos os aspectos enquanto o projecto está apenas no papel antes que se realize o plano de instalação eléctrica, sanitária e a estrutura. Esse é o momento de modificar e de tirar todas as dúvidas.