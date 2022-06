Uma casa de dois pisos totalmente construída em madeira

Do zen ao minimalismo, o estilo asiático tem vindo a influenciar o mundo da arquitectura e do design com os seus ambientes repousantes. Obtendo inspiração de diversas temáticas orientais, o estilo asiático é agora parte dos projectos contemporâneos, modernos e rústicos. As suas formas repousantes e os seus elementos minimalistas são alguns dos factores que fazem dele um estilo atractivo para tantos a partir de todos os cantos do mundo. A incorporação do zen, o efeito etéreo da harmonia e do equilíbrio e o uso de materiais naturais como o bambú ou a madeira destacam-se nos ambientes asiáticos.

Neste livro de ideias, vamos mostrar-lhe uma casa de estilo asiático que incorpora características rústicas na sua arquitectura e decoração. Esperamos que goste e que se inspire nela.

Vamos vê-la.