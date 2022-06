6 cozinhas tipo bar para uma casa espectacular

Mesmo pequena, a sua cozinha pode ser bonita e funcional. Tem tudo a ver com a sua criatividade e engenho no que diz respeito à distribuição dos elementos no espaço. Neste sentido, os móveis incorporados ou feitos à medida são bons aliados, em detrimento de móveis demasiado grandes que impedem a circulação. No projecto da imagem, podemos ver como, para além do balcão e móveis de armazenamento, se integrou uma mesa com bancos altos.