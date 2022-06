12 quartos: um para cada signo do zodíaco

O Leão é o rei do zodíaco. O signo é governado pelo sol. Os nativos de Leão procuram ambientes dignos de realeza, com preferência para cores ricas e texturas e tecidos sumptuosos. Gostam do toque de veludo, de candeeiros caros e, claro, de um espaço no qual se possam observar enquanto se vestem. Grandes espelhos e luz natural são obrigatórios, assim como um roupeiro extravagante.