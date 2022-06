O prazer de um bom vinho e a adega perfeita

A adega é um recanto especial com a função muito especifica de armazenar as suas garrafas de vinho, preservando-as num ambiente aconchegado e próprio. Por isso mesmo, ao mobilar a sua adega tem sempre que ter em conta a sua principal função e trabalhar em torno dela.

Grande parte do mobiliário da adega vai ser dedicado ao mundo dos vinhos, mas, de acordo com o espaço disponível e com o estilo que deseja criar, é sempre possível fazer da adega algo mais do que um reservatório e torná-la num espaço de convívio onde possa receber os seus amigos e desfrutar de um bom vinho.

A ideia passa por criar um espaço que seja funcional e acolhedor. Depois, parte tudo do seu gosto pessoal. Se pretende um espaço mais rústico a fazer lembrar as velhas adegas das casas de aldeia, então aposte em objectos como os barris, as madeiras antigas e os metais marcados pelo tempo. As cores terra misturadas com as texturas da madeira criarão um ambiente que o vai fazer sentir bem. Se os misturar com elementos de maior requinte como a pele e o vidro criará um espaço mais elegante. Para um estilo mais moderno, considere materiais como o metal e o vidro que, conjugados com a intensidade de luz correcta, darão um ar industrial ao seu espaço. Aposte no minimalismo e num espaço limpo e brilhante deixando que sejam as garrafas as protagonistas. Inspire-se na proposta da fotografia pelas mãos do atelier Isabela Canaan Arquitetos e Associados.