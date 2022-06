História de amor entre vidro e madeira

Mais voltados para a sala de estar e com um final de dia lindo de se ver, deparamos-nos com a grandeza do espaço. A sala de estar é marcada por um pé-direito gigantesco de 8,5 metros de altura. Além da espacialidade imponente, reparamos na cobertura de duas águas, cujo forro é revestido a madeira.

A combinação de materiais naturais e rústicos como a pedra, móveis de estrutura de madeira e generosos planos envidraçados, permitem o máximo aproveitamento da luz natural e das vistas deslumbrantes para a paisagem natural circundante, além agradável vista agradável para a piscina.

Apesar da grandiosidade do espaço, o contacto com a natureza e o mobiliário confortável asseguram a sensação de intimidade e conforto do ambiente.