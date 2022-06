Piscinas: para crianças e adultos

Uma piscina é um lugar de sonho para muitos, mas para as crianças mais pequenas é uma delícia a que não conseguem resistir! Até ao quatro anos as crianças não têm desenvolvimento suficiente para nadarem por sozinhas. A sua autonomia e o desenvolvimento da sua coordenação motora ainda são fracos. No entanto é sabido que os especialistas recomendam que a familiarização com o meio aquático deve ser feita desde que nascem.

Os bebés gostam muita da água, e esta é benéfica na melhoria da coordenação motora, do equilíbrio e da força muscular. Ao mesmo tempo ajuda-os a relaxar o que faz com que dormam melhor e até comam melhor… E vale a pena referir a intensificação dos laços com os pais, para além dos momentos memoráveis em família. Ou seja, é imprescindível que nade com os seu filhos! E se pudesse fazer isso em casa, numa piscina interior ou exterior? Com um controlo apertado da qualidade da água e sem as correrias e gritarias inerentes a um espaço público? Era ouro sobre azul, certo?

Há inúmeros modelos de piscinas mas o importante, neste caso, é escolher um que tenha partes de menor profundidade para poder haver uma evolução. As crianças começam a ir com os pais, depois podem brincar sozinhas e por fim já podem nadar na parte mais funda.Fizemos com que quisesse uma piscina para brincar com os seus pequenotes em casa? Veja as nossas ideias e escolha! Só não se esqueça da segurança…