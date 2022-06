Decorações para a porta de entrada

De certeza que já lhe aconteceu levar as visitas até à porta, até já se terem despedido na sala, e depois ficar mais uma ou duas horas à conversa na soleira – este cenário é-lhe familiar, certo? Pois bem, e que tal se na sua entrada tivesse um banco corrido ou dois sofás de exterior? Essas conversas (que parecem intermináveis e que acabam invariavelmente com alguém a queixar-se do frio ou do sono) podem ser muito mais prazerosas se adquirir um conjunto de assentos apropriados ao espaço em questão! Decore-os com algumas almofadas e deixe que a conversa flua, sem interrupções de desconforto!