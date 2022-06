Alpendres perfeitos para aproveitar as tardes frias de Inverno

O inverno está aí a bater à porta, mas não é por isso que tem que deixar de aproveitar os seus espaços exteriores! Certamente que irá precisar de uns aconchegos extra, mas saiba desde já que o seu alpendre ganhará toda uma nova magia com as temperaturas baixas e o sol a desaparecer no horizonte mais cedo do que era habitual. E diga-nos: haverá coisa mais romântica do que um final de tarde debaixo dos cobertores a ver o pôr-do-sol ou horas mais tranquilas que as passadas com uma caneca do seu chá preferido a acompanhar o último livro por que se apaixonou, mergulhado no seu puff de exterior? Certamente que concordará connosco quando lhe dizemos que pode efectivamente ter momentos únicos do lado de fora da sua casa! Para lhe provarmos isso, fizemos uma selecção de alpendres perfeitos para aproveitar as suas tardes frias de inverno. Curioso?