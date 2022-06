O que ter em conta antes de escolher uma cozinha americana

Uma das desvantagens das cozinhas americanas é a natural propagação de cheiros, possíveis fumos e gordura da cozinha para a sala. Por isso mesmo, há a opção de fechar a cozinha com portas de correr ou com uma parede de vidro, que lhe dará na mesma a sensação de amplitude do espaço, evitando as desvantagens naturais de ter uma cozinha dentro da sala (ou uma sala dentro da cozinha). Simples, eficaz e com todas as boas coisas de uma cozinha americana!