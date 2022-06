Casa campestre com interiores de sonho

As ruínas existentes no lote resultam do abandono da que foi uma das casas mais importantes da vila de Azóia na região de Sintra. No topo de uma das ruas mais pitorescas desta zona, as muralhas acomodavam um forno comunitário onde as pessoas se deslocavam para cozer o pão. Além deste contexto histórico que assumiu um papel preponderante no desenvolvimento do projeto, o lugar debruça-se sobre o Oceano Atlântico integrando-se num conjunto com uma beleza natural fantástica.