Como é morar num resort

A casa que apresentamos hoje é tão espectacular que parece até ser um resort. Mas é na realidade um luxo total!!

A casa é gigante! Tem quatro suites com hidromassagem e jardim de inverno, espaço gourmet, zona em deck, varandas, spa aquecido, sala com lareira e outras diversas divisões – um castelo de luxo. Certamente, a casa de férias dos sonhos de qualquer pessoa. A arquitecta Izabela Kassar Moretzsohn realizou uma remodelação surpreendente, onde aumentou os alpendres em madeira, ampliou as varandas e criou novos ambientes. Localizada no interior de um condomínio e de frente para um lago, nos interiores consegue-se sentir o poder da natureza, revelando um atmosfera de sonho. Na decoração, a escolha recaiu sobre um estilo rústico de cariz super sofisticado mas aconchegante.

Confira as surpresas deste projecto com as imagens seguintes!