Clínica dentária, Portuguesa com certeza!

Porque nem só de projectos arquitectónicos ou de design em habitações e espaços privados a homify vive, hoje mostramos-lhe um espaço público! É sobre uma clínica dentária em Torres Vedras que irei destacar. O projecto é da autoria do atelier de arquitectura MMVARQUITECTO do qual já falámos várias vezes, por ser um profissional de renome nacional e e internacional. Miguel Marques Venâncio são os três nomes que dão as iniciais ao atelier fundado no ano de 2008 em Lisboa. Apesar do seu ainda breve percurso profissional em nome individual, o arquitecto e a sua equipa já contam com um variado número de projectos de índole comercial e privada, de onde se destacam moradias uni e plurifamiliares, assim como equipamentos para escritórios, clínicas médicas ou agências de publicidade.

Se sempre teve medo de ir ao dentista, a sua visão poderá mudar ao ver as seguintes imagens!