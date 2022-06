10 revestimentos de casas de banho: escolha o seu!

Ainda dentro dos motivos campestres, mas podendo fugir ao mesmo, temos os famosos papéis de parede. Desengane-se se acha que não são apropriados para a casa de banho! Com as características certas para este tipo de ambiente, o papel de parede é extremamente útil no que toca à decoração da sua casa de banho. Ao optar por este material para revestir as paredes desta zona da casa, consegue inúmeras novas soluções, além do que no caso de ser necessário abrir uma parede, será mais fácil fazer as obras.