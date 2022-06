Ideias coloridas em estilo geométrico

As imagens que se seguem referem-se a objectos decorativos com as seguintes características: coloridos e de formas geométricas. Se ainda dúvida que esta tendência está mesma na moda e que aparece em qualquer revista de interiores ou de decoração, veja as imagens que se seguem. Já sabemos o poder das cores, de forma individual – com o amarelo, o azul, o verde, etc – e de forma conjunta numa mistura improvável de cores. A novidade é estar a par do poder da cor com formas geométricas. A solução é irreverente, moderna e super trendy! Acompanhe-nos e acompanhe de perto as tendências do momento!