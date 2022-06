Top 5 e os projectos de luxo

Quer seja a pessoa mais tranquila do mundo, quer seja aquela que se excita à mais pequena boa notícia, temos que concordar com uma coisa: a chegada de um bebé toca-nos e altera-nos de uma forma que ninguém consegue explicar! Começamos imediatamente a pensar e a sentir um turbilhão de coisas, desde com quem é que ele será parecido, como será a sua voz, se vai ter olhos azuis ou castanhos, se vai ter o feitio da mãe ou do pai, se é menino ou menina, os nomes… Um sem fim de coisas para preparar e de dúvidas que nos vão consumindo naqueles longos 9 meses! Mas não se preocupe: há outras tantas coisas que pode começar a fazer muito antes do bebé chegar.

Que tal pensar no quarto onde o pequeno vai passar as suas noites? A família altera-se e a casa tem que seguir as suas pisadas. A necessidade de criar um espaço para o bebé torna-se imperativo e aí começam outras tantas questões: que cores? e o berço? o muda-fraldas? a decoração? Em relação ao bebé em si não conseguimos ajudar, mas deixe-se levar pelas dicas que lhe oferecemos em seguida para o quarto do mais recente membro da sua família!