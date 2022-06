Salas de jantar modernas para famílias tradicionais

E para começarmos o artigo de hoje bem quentinho, nada melhor do que uma sala de jantar com lareira. Uma lareira por si só já é assim algo que nos faz sentir no paraíso, uma sala de jantar moderna com lareira é algo que todos com certeza gostaríamos de ter. O exemplo que vemos revela extremo bom gosto e elegância. Com uma paleta de cores bastante sóbria que anda pelos tons creme esta parece ser a sala perfeita para o inverno. Uma mesa comprida, cadeiras confortáveis, uma alcatifa e uma lareira, what else?