Pequeno apartamento em Paris em tons pastel !

Nesta perspectiva quase é possível ver a totalidade do mini apartamento. Vê-se a porta de entrada, a sala e o quarto. Apenas não se consegue ver a cozinha e a casa de banho, mas já se fica com uma ideia bem geral da planificação desta habitação. A ideia de não haver paredes a dividir a sala do quarto faz com que todo o apartamento pareça mais amplo e maior. A opção recaiu sobre uma cortina que divide o espaço quando é necessário ganhar privacidade numa das zonas. Quando a cortina está aberta é possível ter-se um espaço maior com interiores bastante luminoso. Claro que a cor base, o branco, ajuda nesta atmosfera calma e de paz.