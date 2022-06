Bengaleiros – peça de mobiliário ou decorativa?

Hoje o artigo será apenas sobre um objecto que todos precisamos em casa, mais pequenos ou maiores, eles são os bengaleiros. Bengaleiros ou cabines são peças de mobiliário (mas também são peças decorativas) que têm como função, segurar casacos e carteiras, por isso, o mais comum é estarem com mais frequência em halls de entrada. Se costuma receber muitas visitas em sua casa, sejam elas de amigos ou familiares, convém ter um bengaleiro mesmo no hall entrada, para cada pessoa deixar logo os seus pertences no devido lugar. Ficando perto da porta de entrada, facilita tanto na hora da chegada como na hora de se irem embora. É super funcional e hoje em dia as opções são as mais diversas. Resta-lhe estar a par das tendências e conseguir comprar uma peça que além de funcional é esteticamente bonita.