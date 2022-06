Top 16: Decoradores de Interiores em Lisboa

Começamos a visita com um ambiente zen… um espaço diferente dentro de uma casa, geralmente o nosso espaço de relaxe é o sofá ou o nossa cama do quarto. Mas aqui a Catarina Batista ousou e diferenciou este apartamento, com esta área que se unifica à sala de estar. Todas as zonas comuns do apartamento estão unidas entre si, seja a sala de jantar, cozinha e sala de estar, como o quarto e a casa de banho, valorizando assim, todas as valências desta fantástica habitação. Neste projeto, a equipa dos decoradores optaram por escolher cores suaves e quentes. Este atelier de Arquitetura & Design Interiores Catarina Batista, de Oeiras, tem projetos tão sonhadores como este, que nos inspirou até mais não…