Crie um luxo de sala de estar!

O chão é um dos pontos mais importantes do ambiente que pretende dar à sua sala. Se a sua ideia passa por ter um chão que transmite uma imagem luxuosa e confortável, então escolha criteriosamente o material. Existem vários factores que deve ponderar e que passam pelo estilo da sua casa, pelo orçamento e pelo efeito visual que pretende. Depois de encontradas as respostas a estes pontos e tendo o material sido escolhido, deve focar-se na instalação do mesmo, certificando-se de que o processo é feito de forma correcta e que o seu chão está perfeitamente montado e é resistente e confortável.

Seja qual for o material escolhido, encontrará sempre prós e contras pelo que a escolha correcta passa por aquele que melhor responde às suas necessidades a curto e a longo prazo. Entre os pisos mais comuns estarão, certamente, os de madeira. A madeira é um material que bem tratado e trabalhado consubstancia o rosto do luxo e da sofisticação. Tem, ainda, a vantagem de encaixar bem em qualquer tipo de decoração e transmitir um conforto que faz do ambiente ainda mais acolhedor.

Já a pedra, por exemplo, permite criar um chão de grande resistência e elegância que devido ao seu aspecto e aos seus tons naturais. Ainda assim, é um material mais difícil de conjugar com a decoração e que pelas suas características naturais pode ser bastante refrescante em climas quentes mas bastante menos confortável em climas frios. Além disso, deve pensar que este tipo de piso é relativamente caro e não está ao alcance de todos os orçamentos.

Para além da madeira e da pedra, deixamos ainda uma outra dica que tem sido tendência: o cimento. As características mais industriais fazem com que se adapte melhor a espaços de decoração moderna e industrial.