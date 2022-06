Porta da frente: materiais, cores e tamanhos

Numa habitação há imensos detalhes a pensar, seja aquando da sua construção ou simplesmente no dia a dia quando lhe apetece mudar algo… . Afinal, é o seu espaço mais íntimo, onde regressa diariamente. Aquilo que conecta o ambiente do interior da sua casa ao exterior é o volume, a fachada, o que é visto de fora. É comum pensarmos bastante nas fachadas mas há um elemento que as compõe sobre o qual nem sempre refletimos: a porta.

A porta de entrada é um elemento da fachada que também é pensado no conjunto do projecto. Este elemento será visível por si diariamente, onde até acaba por permanecer alguns segundos enquanto procura a chave, mas também para os vizinhos.

Hoje mostramos-lhe várias opções para aquilo que pensava ser uma simples entrada, há inúmeras maneiras de a trabalhar, variando nos materiais, cores e tamanhos. Inspire-se com esta selecção…