5 estantes engenhosas para o inspirar

De acordo com os autores desta estante, by my shelf: ''Uma forma trapalhona de pensar, viver na desorganização ou simplesmente porque uma casa arrumada é uma casa vazia.Tudo é uma desculpa para o caos organizado.''

Esta estante é feita a partir de uma fusão algo caótica de elementos normalmente identificados como estantes, um caos que permite ainda assim alguma organização. Uma forma original de trabalhar o conceito de estante.