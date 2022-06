Antes e depois – palheiro vira projecto hoteleiro na Madeira

O resultado da remodelação é incrível. A perspectiva desta fotografia revela os materiais com os quais esta nova casa foi construída. A parede inferior de pedra e de madeira combina com a cor cinza ( veja aqui os poderes desta cor) do piso superior criando uma composição com alto contraste, mas harmoniosa. A habitação de turismo rural fica assim no meio da natureza de forma equilibrada. As grandes janelas oferecem vistas deslumbrantes sobre a montanha e no terraço ou no pequeno jardim pode-se desfrutar do clima agradável da ilha.

Devido às novas necessidades precisas, foi criada uma sala/cozinha num espaço com duplo pé-direito, uma casa de banho com muita luz natural e um quarto em mezzanine com uma janela grande para usufruir a vista sobre a aldeia e o atlântico, com acesso ao terraço. Foram combinados materiais e formas tradicionais e contemporâneas para manter o carácter original e para respeitar as necessidades e a estética da actualidade.