Uma casa portuguesa cujo interior é uma verdadeira surpresa!

Terminamos esta viagem incrível com uma perspectiva da parte traseira do edifício. Esta imagem mostra-nos parte do projecto de reabilitação deste edifício sendo que este também incluiu a criação de uma nova zona com varandas. Cada apartamento possui uma varanda que se estende ao longo de toda a extensão do prédio proporcionando assim uma área espacialmente distinta e ótima para quem não dispensa um pequeno-almoço na varanda num belo dia de sol.

