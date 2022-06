11 Ideias para decorar o seu quarto que nunca falham

Gosta dos seus móveis, mas já têm alguns anos, estão gastos ou encontra os mesmo modelos nas casas dos seus amigos? Não há problema! Personalize-os. Pegue na sua cómoda, nas suas mesinhas de cabeceira ou no armário e imagine-os de outra cor ou com outro tipo de acabamentos. Cobrir as frentes das gavetas com tecido é uma óptima ideia. Se for ousado, arrisque combinar vários padrões ou cores (de acordo com o seu gosto e a decoração do seu quarto). Trocar os puxadores também dá todo um novo ar. Se for grande aventureiro, lixe as superfícies e pinte-as de outra cor. Verá como o seu quarto receberá uma lufada de ar fresco!