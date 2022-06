Carpetes, o conforto renovado

Carpetes… Sejam completas, cobrindo todo o soalho, ou apenas uma parte dele, são sempre um conforto renovado.

Haverá coisa mais reconfortante do que enterrar os pés nús numa carpete macia e felpuda? Nós duvidamos. E no entanto cada vez é mais raro encontrar carpetes completas numa casa. Com o aparecimento das madeiras flutuantes e outros tipos de soalhos, as carpetes que antes povoavam os espaços interiores foram desaparecendo. As razões são várias, desde a moda à higiene… afinal as alergias estão cada vez mais presentes nas nossas vidas.

Na realidade um chão bem revestido tem muitas vantagens… O conforto térmico é a vantagem mais óbvia, mas o isolamento acústico, sobretudo em apartamentos, ganha muita relevância. Nada isola mais o ruído de passos do que uma carpete, sobretudo se for bem espessa! Por outro lado, uma carpete completa tem um benefício em que raramente pensamos. Como são coladas, ou fixadas ao chão, são mais seguras em relação às quedas, do que os tapetes mais pequenos.

Mas também tem outras desvantagens, além das que apontámos. As carpetes ficam marcadas com os móveis, o que não é nada agradável para quem gosta de mudar frequentemente a decoração, e dificilmente conseguem competir com o lado prático dos outros pavimentos, quando toca a limpar.

Mas no fim, o que conta mesmo é o seu gosto pessoal, certo? Por isso, se é fã de carpetes para a sua casa, espreite as nossas ideias e escolha. As opções são muitas!